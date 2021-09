Rifiuti, tavolo “Impianti”-sindacati: anche squadra emergenza, in città verso proroga

In attesa della partenza del servizio, in città l’amministrazione comunale, almeno in questa fase, provvederà sempre attraverso Tekra. Dovrebbe essere imminente la proroga. “Non ci sono altre soluzioni – spiega il sindaco Lucio Greco – fino a quando non partirà il nuovo servizio, è la legge che prevede di dover prorogare, per non interrompere la raccolta rifiuti. Attendiamo la documentazione che abbiamo richiesto e poi l’avvio del servizio affidato alla società “Impianti”.