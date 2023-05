“Rinvio sfiducia solo per aiutare giunta”, Moto Civico: “Non ci sono tempi per un’altra mozione”

Gela. Nell’imminenza del dibattito sulla mozione di sfiducia al sindaco Lucio Greco, gli esponenti dell’associazione “Moto civico”, costituita sul finire dello scorso anno, temono che la scelta di concedergli più tempo per gli atti finanziari possa essere solo una scusa politica, volta esclusivamente ad assicurargli il completamento del percorso amministrativo e la chiusura di un piano di predissesto pluriennale. “Riconosciamo alle forze politiche presenti in consiglio comunale la legittimità delle proprie decisioni, attraverso le scelte che effettueranno i consiglieri sulla mozione di sfiducia. Ciò che rivendichiamo è che prevalga una volta per tutte la trasparenza e la responsabilità delle proprie affermazioni, nei confronti di una città che è al collasso, ridotta in condizioni disastrose – fanno sapere dal direttivo – se si dice di voler rinunciare alla sfiducia per tentare disperatamente di evitare il dissesto, è un ragionamento che, condivisibile o meno, accettiamo per onestà intellettuale. Lo accettiamo perché confutarlo equivarrebbe ad una forzatura e un processo alle intenzioni non ci affascina e dunque non ci appartiene. Ma se il ragionamento è rinviare la sfiducia per vedere cosa fa il sindaco, quali carte porta tra un mese e mezzo, nella speranza che si riesca ad evitare il dissesto, mentre in caso contrario poi lo si può comunque sfiduciare, non lo accettiamo perché sarebbe l’ennesima, vile, spudorata, vergognosa e colossale menzogna che si vuole rifilare alla città. Il vero fine di un tale ragionamento e vero obiettivo della “non sfiducia” diventa chiaro: arrivare a fine mandato, evitando la vergogna del dissesto quinquennale, con la dissimulazione del predissesto decennale che significa comunque la certificazione che l’ente comunale è al default, cioè al fallimento, nel tentativo palese di volerlo nascondere alla pubblica opinione. E’ mero opportunismo politico, un farsa tristemente gattopardesca, pensata non certo per il bene della città”. Dal direttivo dell’associazione analizzano in maniera dettagliata la tempistica nell’eventualità di un “rinvio” della mozione. “Asserire che martedì pomeriggio qualcuno non sfiducerà il sindaco e non interromperà questo mandato un anno prima della scadenza naturale, perché si vuole “congelare la sfiducia” di un mese e mezzo, giusto per dare all’amministrazione in carica la possibilità di apportare i correttivi per evitare il dissesto, nel tentativo disperato di “salvare così la città”, è una bugia grande quanto un grattacelo di mille piani. Non lo accettiamo. Consapevole o inconsapevole, in buona fede o in cattiva fede, è una bugia madornale e tale rimane. Non la accettiamo. La sfiducia, in realtà, è possibile solo adesso, più avanti non sarà più possibile. Infatti, ciò che l’amministrazione ha ottenuto dalla Corte dei Conti è la proroga di un mese, da metà maggio a metà giugno, per decidere se dichiarare il dissesto oppure se apportare i correttivi in un piano da elaborare nei tre mesi successivi e da presentare alla Corte dei Conti entro metà settembre. Ciò che il consiglio comunale riceverà in questo mese e mezzo, nel frattempo, sarà unicamente il rendiconto consuntivo 2021, propedeutico al piano di correttivi. Non ci saranno altre carte o chissà cosa. A metà giugno l’amministrazione non svelerà alcun correttivo, ma trasmetterà solo la propria decisione al consiglio comunale, chiamato inevitabilmente a ratificare una delle due possibili opzioni scelte dall’amministrazione, il dissesto, qualora addirittura non fosse riuscito nel frattempo nemmeno a produrre il rendiconto 2021, oppure l’adesione al piano di correttivi, giustificato dal rendiconto 2021 prodotto”, si legge in una nota dell’associazione. Per “Moto civico”, tutte le alternative al voto di domani sulla sfiducia sono solo tentativi di traccheggiare politicamente.