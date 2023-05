Finale amaro per il calcio gelese, l’ira di Melfa contro i tifosi: è rottura totale

Gela. Il finale è veramente amaro, amarissimo per il calcio gelese. Il Gela FC retrocede in Promozione, la SSD Gela vede svanire la finalissima play off per l’Eccellenza sul muro dello Zia Lisa di Catania. Una stagione poco fortunata ma anche zeppa di errori di valutazione delle due società, pagati a caro prezzo.

I gialloneri hanno pagato sicuramente l’inesperienza ed un avvio di campionato disastroso. Rosa costruita male, con pochi giovani all’altezza e calciatori di esperienza per la categoria. L’arrivo di Pensabene e di tanti rinforzi non è bastato a salvare la categoria. A Marineo il crollo di una stagione iniziata male e finita nel peggiore dei modi.

Se i gialloneri piangono non sorridono i colori biancazzurri. Sul pessimo fondo campo dello Zia Lisa di Catania lo 0-0 premia l’Atletico 94’, che gioca solo per arrivare al 120’ minuto per sfruttare il miglior piazzamento in classifica.

Il destino non si è giocato domenica ma a fine girone di andata, quando la dirigenza ha ritenuto che la rosa non necessitasse di rinforzi. Tra gennaio e febbraio la rosa è stata falcidiata da squalifiche ed infortuni, ha perso 3 partite ed autostima. Lo scollamento con la tifoseria è stato roboante. I tifosi hanno contestato patron Melfa, che ieri sera in un lungo post ha risposto piccato, scatenando l’ira di moltissimi appassionati. Benzina sul fuoco, quando forse sarebbe stato meglio sforzarsi di soffrire in silenzio e lontano dai social per qualche ora. “Sono molto critico verso alcuni dei tifosi e di alcuni leoni da tastiera – ha scritto Melfa – he come un disco rotto hanno cominciato a generare negatività insomma a rompere i “cabasisi”, fin dal mese di Dicembre quando peraltro eravamo ancora primi in classifica, una negatività pazzesca che ha influito molto negativamente sulla squadra”. Il patron ha definito “pseudo tifosi” chi critica anziché sostenere la squadra e “troglodita” chi lo ha anche preso in giro perché era ambizione della società vincere la coppa disciplina. Melfa ha ricordato di aver dovuto risarcire la società Vittoria per i danni provocati dai tifosi gelesi nel derby.