Russo e le sue opere al Simposio 2023, l’artista selezionato per la kermesse di Cefalù

Gela. L’artista Maurizio Russo, con le sue opere, è stato selezionato per la 10° edizione del Simposio d’Arte e Laboratorio-Città degli Artisti, a Cefalù. Sono coinvolti ben cinquanta artisti nazionali e internazionali. L’inaugurazione si è tenuta ieri presso la Corte delle Stelle, nel corso cittadino. L’evento proseguirà poi nel fine settimana tra le vie del borgo che si animeranno con esposizioni, performance in strada e laboratori. Una Cefalù piena di sfumature, un fiume di creatività con tanti artisti, tanti cercatori di bellezza, tanti creativi che la rendono sempre più grande e ricca. “Gli artisti, tutti insieme, ogni anno danno creatività e spirito nuovo e rinnovato e, come sempre, senza competizione ma in maniera solidale e inclusiva, nel confronto e nel rispetto reciproco all’individualismo e all’egotismo, in una sorta di continuo autocompiacimento e contemplazione di sé”, è stato spiegato. In aggiunta alle attività in programma per il 25-26-27 agosto, fino a domenica 3 settembre sarà possibile visitare la collettiva che ospiterà le opere degli artisti del Simposio 2023.