Salario minimo, M5s in piazza Umberto per la raccolta firme

Gela. I grillini del Movimento cinquestelle scendono in piazza per il salario minimo e per rivendicare un sistema sanitario locale che assicuri a pieno il diritto alla salute dei cittadini. Venerdì 22 settembre, dalle 18 e fino alla 20, saranno in piazza Umberto I per raccogliere firme a sostegno della campagna nazionale per il salario minimo. Un’iniziativa che accomuna diverse entità partitiche di centrosinistra e i sindacati. Il banchetto informativo, per la sottoscrizione della proposta, si ripeterà anche il 29 settembre e il 6 ottobre, sempre in piazza Umberto I e nella medesima fascia oraria.