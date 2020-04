Sale l’allerta Covid, sono 18 i positivi in città: “Chi non ha esito tampone non lasci isolamento”

Gela. Con l’arrivo dell’esito di molti tamponi, aumenta esponenzialmente il numero di positivi in città. Ora, sono 18. Sei in più rispetto ai 12 di ieri. In isolamento domiciliare sono 13, quattro ricoverati al “Vittorio Emanuele” e uno al “Maggiore” di Modica. Il numero cresce. “Oggi ulteriori referti sono stati inoltrati ai cittadini “geografici” – spiegano da Asp – siamo a circa 800 referti esitati ed inoltrati via email con circa 1000 tamponi effettuati”.