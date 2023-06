Salgono le quotazioni della sfiducia, Greco valuta le dimissioni: mozione verso il sì

Gela. Già ieri, quando si è sviluppato ancora di più il fronte per il sì alla sfiducia, l’ipotesi è stata vagliata dal sindaco Lucio Greco e dagli esponenti più vicini. L’avvocato, domani, potrebbe optare per le dimissioni. Non ha intenzione di farsi sfiduciare, certo di aver fatto tutto quello che era possibile per superare la crisi finanziaria abbattutasi sul municipio.