Salvini “Il ponte sullo Stretto costa più non farlo, che farlo”

MESSINA (ITALPRESS) – In merito al Ponte sullo Stretto, di cui si parla ormai da oltre 50 anni, “ci sono stati troppi anni di chiacchiere, devono partire i lavori perchè non è solo l’unire la Sicilia e la Calabria: è lavoro, sviluppo e tutela dell’ambiente, con la pulizia del mare e unire l’Italia all’Europa. Costa più non farlo, che farlo, ai siciliani non avere il Ponte significa perdere cinque miliardi di euro l’anno. Ma servono anche ferrovie all’altezza e l’alta velocità”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un evento elettorale al porticciolo turistico di Messina.Foto xd9 Italpress(ITALPRESS).