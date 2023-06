Santanchè “Sempre più turisti in montagna, segno destagionalizzazione”

ROMA (ITALPRESS) – “I numeri ci dicono che sempre più turisti, sia italiani che stranieri, sceglieranno la montagna per le vacanze estive. Questo è un bel segnale, una grande notizia per le varie destinazioni alpine e appenniniche, e più in generale per la nostra industria turistica: significa, infatti, che va delineandosi un’offerta sempre più destagionalizzata, capace di attrarre visitatori in ogni periodo dell’anno e fornendo un assist al fondamentale processo di contrasto al sovraffollamento turistico sul quale il Mitur è sempre stato, e continuerà a essere, attento. In vista anche delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, che vedranno la montagna italiana protagonista, è un segnale importante”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè sui dati diramati dalla rilevazione di Jfc.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).