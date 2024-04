“Scerra è una scelta di coerenza”, Pellegrino: “La sua candidatura penso sia sempre più concreta”

Gela. Una soluzione “sempre più concreta”. “Alleanza per la città” spinge affinché sia l’attuale consigliere comunale di Fratelli d’Italia Salvatore Scerra a guidare un raggruppamento, per ora di liste civiche. Il suo è ritenuto il profilo più adatto. “Lo confermo – dice il consigliere comunale Gabriele Pellegrino – per noi è la strada migliore. Scerra è sempre stato opposizione alla giunta Greco. Non ha mai avuto tentennamenti su questo fronte. Così come ho fatto io in questi cinque anni, non ha condiviso per nulla le scelte del primo cittadino e della sua giunta. Siamo coerenti e continuiamo a dimostrarlo”. Per Pellegrino, tra quelli che insistono affinché Scerra dica di sì, il progetto ha come scenario programmatico privilegiato “la città e il rilancio del territorio”. Scerra può contare su di lui e su sponde politiche come quella dell’attuale presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito e dell’ex deputato Ars Pino Federico. “Abbiamo quattro liste e vorremmo chiudere per una quinta – precisa Pellegrino – ci sono giovani che si approcciano per la prima volta alla politica attiva ma anche esponenti con notevole esperienza. Non abbiamo una collocazione definita ma ci muoviamo per la città”.