Scontro aperto pro-Greco e FI, Un’Altra Gela: “Trainito cerca passerelle, non è politica”

“Trainito proprio non ce la fa. Pur facendo parte di un partito e di una maggioranza non ce la fa a non attaccarli. Evidentemente, alla scuola di alta politica che ha frequentato gli hanno insegnato che ormai la politica si fa così, tanto basta scrivere che lo si fa per il bene della città e che non si vuole alimentare alcuna polemica e tutto passa. No, non è così che funziona. In tutta onestà, se c’è qualcuno che sembra perennemente in cerca di una passerella sui giornali questo è Trainito. Addirittura, poiché l’attacco al sindaco non può mancare – aggiungono – si spinge a dire che gli dispiace che il sindaco preferisca creare sempre attriti con Forza Italia, che è sempre stato un partito leale e affidabile. Fino a prova contraria, la cerimonia di ieri sera è stata organizzata in poche ore, perché l’assessore Falcone solo nel primo pomeriggio aveva fatto sapere di essere disponibile. Nessuno ha ricevuto l’invito ufficiale ma tutti gli assessori e i consiglieri che avevamo piacere di essere presenti non si sono creati problemi. Abbiamo partecipato, perché siamo parte di un gruppo e lo siamo con piacere. Lui no, tanto per cambiare. Chi è, quindi, che vuole creare attriti? Siamo certi che il sindaco avrebbe avuto piacere di avere tutta la sua squadra al completo ieri sera, in un momento tanto importante per la città. Aspettiamo con pazienza che Trainito cresca, nel frattempo si accettano scommesse sulla prossima vittima del suo fuoco amico”. Chiaramente, in maggioranza si è creata una frizione assai grave tra Forza Italia (che si rifà al parlamentare regionale Michele Mancuso) e soprattutto l’area civica. Il segretario cittadino di “Una Buona Idea”, Rino Licata, ha anche invitato chi è ormai proiettato solo alle prossime regionale a “lasciare spazio ad altri”, ipotizzando nuove soluzioni, sia politiche che amministrative.