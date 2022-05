Indagine sulla gestione del Ccr, imputati dal gup: tra le accuse anche la frode

Gela. Davanti al gup del tribunale, ritorneranno il prossimo novembre. E’ stata infatti disposta l’udienza preliminare, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dai pm della procura. Per i magistrati, ci sarebbero state irregolarità nella gestione di un’area nella disponibilità di Tekra, per un certo periodo usata anche come Centro comunale di raccolta. Ne rispondono in otto, sono soprattutto gli imprenditori e dipendenti dell’azienda campana al centro dell’attività investigativa, oltre a due funzionari del Comune. Vanno rinnovate alcune notifiche. Già lo scorso anno, mentre l’inchiesta era in corso, la Cassazione si pronunciò sul sequestro dell’area, richiesto dai pm. Il ricorso della procura non fu accolto, confermando le decisioni precedenti sia del gip che del tribunale del riesame di Caltanissetta. La Cassazione concluse ribadendo che il sequestro si sarebbe rivelato “spropositato” rispetto al fondamento delle contestazioni. Tra le accuse mosse ai coinvolti, la frode in pubbliche forniture e la gestione non autorizzata di rifiuti. Gli accertamenti, tra le altre cose, si sono concentrati sulle somme che il Comune riconosce all’azienda per l’area, ma che non sarebbe mai stata veramente adattata ai parametri normativi.