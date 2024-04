“Appoggio Romano conferma il valore del progetto”, Scerra: “Scelta oltre i simboli”

Gela. La conferma ufficiale di ciò che abbiamo riportato nelle scorse ore, la fornisce il candidato a sindaco di “Alleanza per Gela”, Salvatore Scerra. Il forzista Carlo Romano, consigliere comunale ancora in carica, sostiene il progetto. Non seguirà il sentiero del partito, invece confluito nella coalizione del patto largo moderati-centrodestra, con l’ingegnere Grazia Cosentino. “Non posso che esprimere soddisfazione ed orgoglio per la scelta del Dott. Carlo Romano di aderire e sostenere la nostra “Alleanza per Gela”. “Innanzitutto mi ritengo privilegiato, perché la scelta in mio favore proviene da un uomo di profondo spessore professionale e umano, emblema di caratura, garbo e pragmatismo politico. In secondo luogo – dice Scerra – le motivazioni sottese e dichiarate rispetto a questa scelta non fanno altro che consolidare la spinta emozionale che ha determinato la mia candidatura a sindaco, così legittimandola. Mi riferisco all’orgoglio gelese, quello che dovrebbe superare colori e simboli politici, quello che, da uomo di partito, lo ha portato e ci ha portati a dire no alle imposizioni da Roma, Palermo o Caltanissetta. No ai simboli che si prendono gioco dei loro stessi candidati, solo per tenere la minestra in caldo a qualcuno. No a chi è lontano anni luce dalla voce della nostra gente. No a chi non ha ricevuto alcun mandato diretto che legittimerebbe i cittadini, domani, a chiedere conto”. Il candidato a sindaco dà carta bianca a Romano, che comunque non sarà tra i candidati.