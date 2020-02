Scossa di terremoto magnitudo 4.4 nel Cosentino

ROMA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 e’ stata registrata dall’Ingv a 2 km da Rende (CS), a una profondita’ di 10 km. La scossa e’ stata avvertita anche a Cosenza.Sono in corso le verifiche su eventuali danni a persone o cose da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile.La scossa – con epicentro localizzato tra i comuni di Rende, Castrolibero e Marano Marchesato, in provincia di Cosenza – e’ stata avvertita dalla popolazione.”La scossa non ha avuto conseguenze, almeno per ora non ci sono state segnalate criticita’ di alcun tipo”, ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.(ITALPRESS).