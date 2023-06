Secondo movimento per i civici, rush finale per l’ufficialità: progetto sempre più ampio

Gela. I civici di “Una Buona Idea”, che la giunta del sindaco Lucio Greco l’hanno lasciata ben prima che si scatenasse l’ennesima corsa alla sfiducia, sembrano ormai piuttosto integrati nel percorso politico che potrebbe compiersi con la nascita di una vera e propria alleanza progressista. Sulla sfiducia non ci sono state incertezze e i progressisti hanno puntato sulle dimissioni dell’avvocato Greco, ottenendole. In questo modo hanno potuto battere una direzione diversa da quella del centrodestra. La prossima settimana, i gruppi di centrosinistra e gli stessi civici potrebbero mettersi intorno ad un tavolo per valutare le successive mosse. Una riunione è in programma anche se manca l’ufficialità. Sicuramente, la dirigenza di “Una Buona Idea” è già da tempo al lavoro allo scopo di bissare l’exploit di quattro anni fa, che consentì di trainare la coalizione di Greco. Per i prossimi giorni, il segretario Giovanni Giudice e il presidente Rino Licata hanno fissato una serie di incontri con gli altri dirigenti del movimento, con i consiglieri e i sostenitori. Dovrebbe essere ufficializzato il secondo movimento strutturato sempre fuori dai partiti e che farà da focus politico per mettere insieme la lista bis da presentare alle amministrative del prossimo anno.