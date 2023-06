Progressisti preparano confronto, assemblea Pd: Siragusa, “rendiconto? Decide consiglio”

Gela. I dem, così come il resto del gruppo politico che ha scelto la linea della responsabilità in consiglio comunale, una posizione l’hanno presa, non sostenendo la sfiducia del centrodestra. Le dimissioni del sindaco Lucio Greco sono state ritenute un successo politico, caldeggiate proprio durante la lunga seduta di lunedì, che ha sancito la scelta dell’avvocato. La prossima settimana, il fronte progressista e i civici di “Una Buona Idea” hanno in programma una riunione, ancora da confermare. C’è comunque tutta l’intenzione di confrontarsi, per fare un bilancio non solo rispetto a ciò che accadrà a breve a Palazzo di Città ma anche per sviluppare ulteriormente un’intesa che sembra avere le basi giuste. I democratici, invece, una disamina interna la faranno ad inizio luglio. Il segretario cittadino Guido Siragusa si appresta a convocare l’assemblea. Sarà l’occasione per valutare se la linea della dirigenza locale vada sostenuta oppure se i “critici” possano avere elementi per metterla in discussione. Il segretario, intanto, ribadisce che le scelte fatte in consiglio comunale non sono per nulla volte a chiudere intese politiche con i pro-Greco. “Noi abbiamo chiesto le dimissioni del sindaco Lucio Greco – dice – ad inizio maggio abbiamo concesso il rinvio, con l’impegno da parte del sindaco di portare in aula gli atti finanziari. Per varie ragioni, così non è stato e allora per noi non poteva che dimettersi e così ha fatto. Il rendiconto? Non abbiamo nessun impegno già assunto. Valuteremo il parere dei revisori, che dovrà essere favorevole. Penso comunque che sul rendiconto il sindaco dovrà avere una propria maggioranza. Sono atti politici ma al contempo anche tecnici. Sono decisioni che verranno adottate dai consiglieri. I partiti non possono orientare su strumenti di questo tipo”. Tra le fila dei pro-Greco, come ha sottolineato l’autonomista Diego Iaglietti, c’è comunque chi è cauto nel riscontrare la linea della “responsabilità”.