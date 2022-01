Secondo tratto lungomare, servono verifiche su tre aree demaniali toccate dal progetto

Gela. Servono accertamenti ulteriori su alcune aree, che rientrano nel progetto per la riqualificazione del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia. La scorsa settimana, il sindaco Lucio Greco aveva preannunciato che le carte del progetto sono all’attenzione dei tecnici e venerdì si è tenuta una conferenza di servizi. “Ci siamo riaggiornati, a breve – spiega il sindaco – l’Agenzia del demanio ha la necessità di valutare lo stato dell’arte di tre aree, che ricadono sotto la propria competenza. Mi riferisco a quelle degli ex lidi “Conca d’oro”, “Eden” e “La Conchiglia”. Sono tutte toccate dal progetto del secondo tratto del lungomare. Si tratta di verifiche che saranno effettuate dall’Agenzia, non riguardano il Comune”. La riqualificazione del secondo tratto del lungomare, che si aggiungerebbe a quella già effettuata negli scorsi anni, ricomprende l’area che dalla sede della capitaneria di porto arriva fino all’ex lido “La Conchiglia”. In totale, il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai cinque milioni di euro. “Oltre a queste verifiche, per il resto non dovrebbero esserci problemi – aggiunge il sindaco che sta seguendo la procedura – speriamo di poter concludere prima possibile”. Il progetto era finito nell’elenco dei tagli, decisi dalla Regione per il programma di finanziamento del “Patto per il Sud”. Sembra però che le risorse possano arrivare dalla programmazione complementare, che fu la soluzione di riserva messa in campo per cercare di rimediare alle somme depennate. Nelle ultime settimane, in realtà, è emersa anche un’ulteriore strada, alternativa alle precedenti.