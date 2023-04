Secondo tratto lungomare, trasmesso aggiornamento costi: “Serve circa un milione e mezzo in più”

Gela. Sui progetti continuano a concentrarsi le attenzioni degli uffici comunali, che risentono non solo della crisi finanziaria in atto ma di un depauperamento d’organico che va avanti da tempo. Difficoltà che si fanno sentire ma che devono anche passare dalla necessità degli aggiornamenti dei costi. Così sta accadendo per il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia. E’ uno degli interventi sui quali si è focalizzata l’attenzione dell’amministrazione comunale, che riuscì ad ottenere un finanziamento da circa cinque milioni di euro, nella seconda “finestra” della linea “Rigenerazione urbana”. L’iter è andato avanti fino al progetto esecutivo. In queste settimane, però, si è posta l’esigenza di un adeguamento dei costi che vanno al rialzo. Il progetto approvato ha un valore di poco superiore ai tre milioni di euro. Sarà però necessario reperire almeno un ulteriore milione e mezzo, legato proprio all’aggiornamento dei prezzi dei materiali e di altri oneri e alle somme per coprire gli interventi di demolizione degli ex lidi ormai in disuso che ricadono nelle aree del progetto. “Sicuramente, è una questione che stiamo affrontando – dice l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli – la situazione finanziaria dell’ente non ci consente grandi possibilità. Però, ci sono almeno due milioni e duecento mila euro di mutui già attivati, per i quali valuteremo la richiesta di devoluzione, anche per capire quali requisiti richieda Cassa depositi e prestiti”.