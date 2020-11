Sedici contagi da Covid in città, 3 ricoveri al “Vittorio Emanuele”: 33 casi a Niscemi

Gela. Sedici nuovi casi di positività al Covid sono stati registrati in città nelle ultime ventiquattro ore. Quindici pazienti si trovano in isolamento domiciliare e uno invece è ricoverato nel reparto di malattie infettive del “Vittorio Emanuele”. Due pazienti, che erano già in isolamento, hanno avuto bisogno del ricovero sempre in ospedale. Trentatrè casi di positività sono stati accertati a Niscemi.