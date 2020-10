Servizi tagliati e aumento intramoenia a pagamento, Cisl: “Con Covid emergenza sanità”

Gela. L’emergenza Covid in città è sempre più grave e il sindacato tenta di fare un bilancio, con una sanità locale in grave difficoltà. Le prime conclusioni arrivano dai vertici territoriali della Cisl. Il segretario confederale Emanuele Gallo, quello comunale Giuseppe Pellegrino e il responsabile della Funzione pubblica Gianluca Vancheri si sono riuniti. Anzitutto, ritengono assolutamente necessaria la riattivazione di malattie infettive al “Vittorio Emanuele”. “Come si sta preparando la sanità territoriale per affrontare questa seconda ondata di contagi che ci vede tra quelle Regioni con il più alto numero di casi e come territorio di Gela come uno di quelli con il più alto indice di positivi. Si contano già decine e decine di casi e le prospettive sono che il numero possa ancora incrementarsi. Ci chiediamo cosa si aspetta a riaprire il reparto di malattie infettive anziché assistere alla deportazione in altri lidi dei nostri malati e del loro diritto alla salute, con l’aumento della migrazione passiva? Per questo vorremmo chiedere al management dell’Asp e al sindaco, quale autorità in ambito sanitario – dicono – come si stia organizzando l’ente, cosi come la medicina territoriale, per affrontare l’emergenza, che a differenza del periodo di lockdown dove il nostro territorio è stato appena sfiorato dal problema contagi, oggi ci mette in prima linea. A Gela si assiste ad un progressivo smantellamento della sanità pubblica, con la chiusura di reparti fondamentali”. I vertici Cisl non trascurano il fatto che le liste di attesa siano sempre più lunghe, mentre prende piede l’intramoenia al “Vittorio Emanuele”, ma con costi che non tutti possono permettersi. “Abbiamo contezza della costituzione dell’Osservatorio permanente sulla sanità e si chiede una immediata convocazione per discutere e capire quale sia l’offerta sanitaria nel territorio nisseno e in particolare in quello di Gela, con l’urgenza del caso vista l’attuale recrudescenza della pandemia. I pazienti gelesi sono costretti a lunghe liste di attesa, anche oltre un anno per le prestazioni specialistiche richieste, in alternativa per accorciare i tempi devono emigrare in altre provincie oppure ottenerle in intramoenia, entro pochissimi giorni. La direttiva regionale pone come obiettivo principale la riduzione delle liste di attesa per prestazioni specialistiche – aggiungono- l’obiettivo è stato raggiunto? Quanti sono le rette negative giunte da Asp fuori provincia per l’emigrazione di pazienti?”.