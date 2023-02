Servizio rifiuti, “errori materiali” nella pianta organica: rettifica per Gela e Niscemi

Gela. La nota delle organizzazioni sindacali era già partita ieri. I rappresentanti di Usb e Fit-Cisl hanno scritto ad Impianti Srr e a Palazzo di Città. Tutto ruota intorno alla nuova pianta organica per il servizio rifiuti. Le procedure concorsuali sono in atto per selezionare il personale da assumere a tempo indeterminato. Sia il segretario Usb Luca Faraci sia il rappresentante territoriale Fit-Cisl Gabriele Nicolicchia hanno sollevato alcune incongruenze sui numeri degli operatori destinati a Gela (dove è ancora in proroga Tekra) e a Niscemi (Comune nel quale è partito da tempo il servizio in house). L’amministratore di Impianti Srr, l’ingegnere Giovanna Picone, ha dato riscontro. Di fatto, si è trattato di un errore di trascrizione. Così come già indicato negli accordi sottoscritti e nei precedenti passaggi con i sindacati, per il servizio a Gela ci saranno 134 unità lavorative e non 132, come invece riportato nell’ultimo aggiornamento della pianta organica.