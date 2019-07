“Servono fondi per fare cassa in Comune”, Una Buona Idea: “Aderire a rottamazione tributi”

E’ questa una delle priorità che gli esponenti di “Una Buona Idea”, attraverso i consiglieri Davide Sincero, Rosario Faraci e Diego Iaglietti, porteranno in municipio. “Non bisogna assolutamente perdere tempo per adeguarsi – aggiungono – alla normativa poiché il decreto prevede che i comuni che vogliano aderire dovranno farlo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, quindi il sindaco

ed il consiglio comunale dovranno verificare se l’ente rientra tra quelli che potranno beneficiare del decreto. Una soluzione a breve termine che potrà alleggerire il fardello dei tributi arretrati e non pagati e i cittadini morosi non pagherebbero gli interessi e le sanzioni, ma solo il tributo dovuto. E’ un intervento utile a rimpinguare le casse comunali per poter progettare nuovi interventi”.

per il benessere dei cittadini gelesi.