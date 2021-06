Sessantenne trovato morto, accuse alla donna che era con lui: “Non l’ha soccorso”

Gela. Il corpo ormai senza vita di un sessantenne venne ritrovato, due anni fa, all’interno di un’abitazione, nella zona della stazione ferroviaria. Sul posto, arrivarono i poliziotti del commissariato. Si trattò di un decesso per cause naturali, ma probabilmente, se ci fosse stato un soccorso puntuale, si sarebbe potuto evitare. Partirono indagini e ora a rispondere di omissione di soccorso è una donna, cinquantenne, che si trovava nella stessa abitazione. Con gli accertamenti effettuati emersero rapporti tra i due, anche se l’uomo pare non vivesse nell’abitazione. Nelle ore precedenti al decesso, secondo gli inquirenti, i due erano comunque insieme e la donna avrebbe allertato i soccorsi con parecchio ritardo, quando non c’era più nulla da fare. Il legale di difesa, l’avvocato Enrico Aliotta, davanti al giudice Martina Scuderoni, ha subito chiesto una perizia, per valutare soprattutto le condizioni mentali della donna, che è sottoposta ad amministrazione di sostegno.