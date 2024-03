Settimana decisiva per Ghelas, sarà nuova proroga? Pochi giorni per fare chiarezza sul futuro

Gela. La settimana che si apre, al di là delle strategie da campagna elettorale per le amministrative, a Palazzo di Città riserva un passaggio delicato, quello del futuro immediato della municipalizzata Ghelas multiservizi. Il nuovo contratto che si sarebbe dovuto concretizzare proprio entro marzo, non pare avere i presupposti necessari per essere chiuso. Sul tavolo della giunta, a questo punto, dovrà esserci una nuova proroga, quasi obbligata (quella in atto scade proprio a fine mese). Non pare però una soluzione così indolore. Ci sarebbero state valutazioni piuttosto sfavorevoli sul tema rilasciate dagli organi di controllo. Il dissesto del municipio non è lo scenario migliore intorno al quale muoversi. La scorsa settimana si pensava potesse tenersi un tavolo con il manager dell’in house, l’ingegnere Pietro Inferrera, l’amministrazione comunale e il segretario generale dell’ente. I sindacati hanno chiesto un incontro ufficiale per capire quale futuro attenda i lavoratori. Ghelas soffre di carenze che iniziano a diventare strutturali, dal personale numericamente insufficiente e fino alla mole di servizi che andrebbe perlomeno razionalizzata.