Si stringe per la presentazione di Cosentino, Mpa lontano: autonomisti sondano due opzioni

Gela. Come già riferito in giornata, il centrodestra ufficiale si sta compattando intorno al “campo largo” con i moderati. Il candidato a sindaco per le amministrative è l’ingegnere Grazia Cosentino. In serata, come abbiamo indicato, ci sono state interlocuzioni e incontri allargati, insieme alla stessa Cosentino. Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Italia Viva, Dc e il movimento “Tutti insieme” si apprestano a presentare l’ingegnere, per far partire ufficialmente la corsa verso le urne. Non è da escludere che si possa inaugurare il cammino, già venerdì. Difficilmente ci saranno gli autonomisti dell’Mpa. Le distanze sembravano evidenti all’indomani dell’invettiva del leader Raffaele Lombardo, fermo nel denunciare il pericolo dei “governi ombra” delle Srr che sovraintendono il ciclo rifiuti, ovvero il settore di riferimento dell’ingegnere Cosentino. Gli autonomisti stanno valutando la collocazione. Pare che sul tavolo rimangano il sì al civico Terenziano Di Stefano oppure l’assenso all’alleanza del consigliere Salvatore Scerra. Ci sarebbero stati ancora contatti tra il gruppo Mpa e il sindaco Lucio Greco. L’avvocato riflette: può fermarsi ma non esclude un ultimo tentativo, sondando spazi di manovra (se ce ne sono).