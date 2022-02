“Siragusa pensi all’emorragia di consensi del Pd”, Greco: “Situazione mai sfuggita di mano”

“Siragusa dovrebbe preoccuparsi di capire le ragioni di questa emorragia di numeri e consensi, interrogandosi su come recuperare credibilità, invece di dire come deve governare il sindaco. Un sindaco al quale in quasi tre anni, al netto dei malumori che possono esserci in una maggioranza, nella quale la divergenza di vedute è una cosa assolutamente normale, comunque la situazione non è mai sfuggita di mano. Dimostrazione ne è il fatto che anche se i numeri in aula sono stati risicati, gli atti importanti – conclude Greco – sono stati sempre esitati e il governo della città è stato comunque portato avanti, con tenacia, determinazione e voglia di far bene. Non è in gioco il mio futuro, che non conta assolutamente nulla, ma quello della città. È su questo, e solo su questo, che le forze politiche sono chiamate a misurarsi e a confrontarsi”.