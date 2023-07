“Solito”, Regione autorizza finanziamento per intero: organi di controllo sollevano dubbi

Gela. Il destino dei lavori della scuola “Solito” sembra ancora legato ai numeri al vaglio degli organi di controllo comunali. Dalla Regione, una nota positiva è arrivata: con un finanziamento per le compensazioni minerarie rivisto per intero. Non più una copertura del solo 75 per cento ma uno stanziamento per l’intero costo dei lavori. Una piccola svolta burocratica che però deve fare fronte alle valutazioni in corso a Palazzo di Città. Anche oggi ci sono stati diversi approfondimenti tecnici e pare che il collegio dei revisori abbia forti dubbi sulla genesi della procedura di gara che ha poi condotto ad affidare i lavori, ad oggi non partiti. Dalle verifiche sembrerebbe che nel recente passato l’iter sia andato avanti senza l’attivazione del relativo capitolo di spesa. Una conclusione che non convince per nulla l’amministrazione. Ai revisori sono stati trasmessi tutti i dati che confermerebbero il rispetto delle procedure previste. Le verifiche tecniche hanno condotto alla fase durante la quale la procedura per l’istituto scolastico venne imbastita sotto il coordinamento finanziario dell’ex dirigente Alberto Depetro e poi del successore ad interim, l’ex segretario generale Loredana Patti. Per i revisori dei conti, mancherebbero i presupposti per ritenere che ci fosse il relativo capitolo già attivato.