Sostegno a pazienti affetti da Parkinson e Alzheimer, formazione alla Croce Azzurra

Gela. Giornata formativa presso la Croce Azzurra Onlus, presieduta da Salvo Scognamiglio, dedicata al mondo delle demenze e al comportamento da assumere in presenza di pazienti affetti da Parkinson, Alzheimer o deterioramento cognitivo. Il dott. Carlo Varchi, esperto in neuropsicologia clinica, ha spiegato alcuni metodi di gestione e la presa in carico dei pazienti che vivono queste condizioni di estrema difficoltà. Si è discusso, inoltre, di metodi basilari soprattutto legati alla comunicazione (verbale e non verbale) e come approcciarsi con soggetti che hanno sintomi come perdita di memoria, disturbi dell’attenzione, difficoltà nel riconoscimento dei volti (prosopagnosia) e deficit neurosensoriale. Il dott. Antonino Eterno, invece, ha spiegato l’importanza dell’igiene (soprattutto per i soggetti allettati) e come vanno gestiti per evitare piaghe da decubito specie nei pazienti che hanno difficoltà motoria. Presente anche il dott. Santo Figura medico del pronto soccorso che ha portato esperienze legate al nosocomio gelese.