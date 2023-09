Spaccio di droga in città, per l’inchiesta “Samarcanda” in appello chiesta conferma condanne

Gela. Sarebbero stati attivi, anche come possibili fiancheggiatori, in un giro di droga scoperto anni addietro dai poliziotti, a conclusione dell’inchiesta “Samarcanda”. In primo grado, lo scorso anno, vennero pronunciate quattro condanne dal giudice del tribunale locale e altrettante assoluzioni. Gli imputati ritenuti colpevoli hanno impugnato rivolgendosi alla Corte d’appello di Caltanissetta. La procura generale, in aula, ha concluso per la conferma delle decisioni già emesse nei precedenti gradi di giudizio, ad eccezione dell’annullamento di uno dei capi di imputazione mosso ad un coinvolto. In primo grado, quattro anni e tre mesi di reclusione (assolto per un capo) ad Emanuele Di Stefano; un anno e sei mesi di detenzione ad Antonino Ingegnoso, accusato di aver messo a disposizione le schede telefoniche usate per i contatti tra pusher e clienti; un anno e tre mesi di reclusione per Diego Nastasi; un anno e due mesi per il figlio di quest’ultimo, Giovanni Nastasi. Le difese hanno impugnato, rivolgendosi alla Corte d’appello. Per la procura generale le condanne sono da confermare.