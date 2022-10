Spari in via Niscemi, interrogatori e perquisizioni: investigatori sulle tracce di chi ha colpito

Gela. Gli investigatori sembra abbiano un quadro ormai piuttosto chiaro di quanto accaduto lo scorso fine settimana, con gli spari in pieno giorno e lungo un’arteria stradale tra le più transitate, quella di via Niscemi. I feriti sono stati nuovamente ascoltati, per cercare di acquisire ulteriori elementi. Le immagini dei sistemi privati di videosorveglianza della zona sono state attentamente analizzate. In questi ultimi giorni, almeno fino a ieri, ci sono state perquisizioni, oltre agli accertamenti tecnici che erano già stati compiuti nelle ore successive ai fatti, soprattutto per verificare la presenza di tracce di polvere da sparo addosso a possibili sospettati. Non è da escludere che gli agenti di polizia del commissariato e i pm della procura, che stanno coordinando le indagini, abbiano già concentrato l’attenzione su un sospettato. Potrebbe essere quello che materialmente avrebbe sparato, arrivando in via Niscemi a bordo di un’automobile. Le perquisizioni sono state effettuate anche nelle abitazioni dei feriti, che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze.