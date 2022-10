Atti finanziari ancora non approvati, difficoltà nei settori: relazione Depetro quasi ultimata

Gela. Le difficoltà ci sono e il sindaco Lucio Greco, anche in questi giorni, non le ha nascoste. Senza atti finanziari, che non sono stati ancora approvati, tutto diventa molto più complesso, anche nell’ordinaria gestione dei settori. Ieri, il vicesindaco Terenziano Di Stefano è tornato a chiedere di rilanciare gli iter dei programmi di finanziamento, che ad oggi hanno assicurato fondi da milioni di euro che però devono diventare gare e lavori da affidare, altrimenti il rischio dei definanziamenti rimane sempre dietro l’angolo. La batteria dei dirigenti comunali è scarna e negli uffici non va meglio. In mancanza di strumenti finanziari e delle relative coperture, si fa fatica ad avere la disponibilità anche di somme minime per la pubblicazione delle gare. Quella attuale, ora con il rischio che il bilancio di previsione neanche arrivi in aula consiliare, è probabilmente la fase più difficile attraversata fino ad oggi dall’amministrazione comunale. Il sindaco Lucio Greco attende una relazione dettagliata dal dirigente Alberto Depetro, che dovrà fornire la base per apportare i correttivi allo strumento finanziario, nel tentativo di superare le criticità poste nel parere dei revisori. Nei settori, non è facile andare avanti e programmare è quasi impossibile. Anche i progetti rischiano rallentamenti notevoli, in assenza di bilancio e di coperture comunque necessarie. In giunta e nella maggioranza tutte queste vicissitudini si fanno sentire, anche se gli esponenti più vicini a Greco già respingono qualsiasi ipotesi di sfiducia, certi che quanto appurato dai revisori, con il parere negativo, non sia addebitabile all’avvocato e alla gestione di questi ultimi tre anni. Il sindaco, in più occasioni, ha invece richiamato le scelte finanziarie assunte dai predecessori e che oggi ricadono sulla sua amministrazione. Anche per questo motivo, una parte dei pro-Greco dribbla la sfiducia, considerata una forzatura dell’opposizione.