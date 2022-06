Sponsorizzazioni irregolari, indagine Heraclea: Cassazione conferma condanna anche a Melfa

“Sulla prova di commissione dei reati la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata, rilevando (unitamente alla sentenza di primo grado, in doppia conforme) come le elargizioni alla società sportiva sono state considerevoli per molti anni (euro 120.00,00 per il 2010; euro 340.000, per il 2011; euro 360.000,00 per il 2012; euro 261.000,00 per il 2013; euro 51.500,00 per il 2014). Per altre sponsorizzazioni, con altre società sportive, la Meic s.r.l. aveva, invece corrisposto pochi euro (alcune centinaia)”, si legge nella sentenza. Inoltre, i magistrati capitolini confermano che ci sarebbero stati costanti prelievi, quasi in concomitanza dei versamenti per le sponsorizzazioni. “Dai prelevamenti in contanti sul conto della società sportiva emergeva la certa pratica del rimborso in contanti delle somme pagate per le sponsorizzazioni; la sentenza evidenzia la quasi contestualità tra i versamenti e i prelievi dei contanti (nello stesso giorno o al massimo in quello successivo agli accrediti). I prelievi erano di importo pari o poco inferiore agli accrediti e posti in essere da soggetto non specificato nelle distinte di prelievo”, è riportato. Per gli investigatori, la società sportiva sarebbe servita anche ad altri imprenditori, al solo fine di aggirare gli obblighi del fisco attraverso la copertura delle sponsorizzazioni. Anche la procura generale ha concluso per la conferma della sentenza. Con la decisione della Cassazione, le condanne diventano definitive. Sia Melfa che Cauchi optarono per il rito abbreviato.