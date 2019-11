SPROCATI E CORNELIUS LANCIANO IL PARMA, ROMA SCONFITTA 2-0 AL TARDINI

PARMA (ITALPRESS) – La Roma perde 2-0 contro il Parma al Tardini e subisce il sorpasso di Cagliari e Lazio, oltre all’aggancio dell’Atalanta. Decidono le reti di Sprocati al 68′ e Kulusevski nel recupero al termine di una partita molto rapida e ricca di occasioni, specie nella ripresa. Ma nonostante le qualità nel palleggio, il primo tiro in porta degli uomini di Fonseca si registra solo al 44′ quando Kluivert prova a impensierire Sepe con un destro potente ma centrale. Le occasioni più pericolose del primo tempo capitano invece sui piedi del Parma: al 17′ Gervinho (sostituito al 45′ per un infortunio muscolare) calcia alto da posizione pericolosa dopo essersi liberato sugli sviluppi di uno schema da calcio d’angolo. Nella ripresa la Roma sfiora subito il raddoppio: Kolarov colpisce il palo su punizione, sulla ribattuta Pastore calcia a botta sicura e trova la risposta miracolosa di Sepe. E alla prima chance il Parma passa in vantaggio: Gagliolo crossa in area, Sprocati aggancia e batte Pau Lopez col mancino. Al 73′ il portiere spagnolo è provvidenziale per evitare il raddoppio con una parata sul tiro a botta sicura di Cornelius. Nel finale la Roma ci prova dalla distanza con Zaniolo e Under ma in entrambe le occasioni Sepe è superlativo e blinda la porta. Nel finale Cornelius sfrutta un errore di Diawara e mette in rete per il definitivo 2-0.

