Statua Auriga di Delfi nell’area del museo, sì comitato: verifiche per accesso sito Caposoprano

Gela. La statua dell’Auriga di Delfi, così come indicato in una proposta già avanzata dall’Archeo-Ambiente attraverso il presidente Giuseppe Alessi, sarà trasferita nell’area del museo regionale di Molino a Vento. Si è espresso in tal senso il comitato tecnico scientifico del Parco archeologico di Gela. Si è tenuta una riunione, in presenza del sindaco Lucio Greco. Il primo cittadino ha votato a favore dell’iniziativa. “Purché la statua non venga collocata nella zona dell’ingresso ma all’interno del perimetro dell’area museale”, dice il primo cittadino. La statua è attualmente a Macchitella e necessita di interventi, dato che nel tempo ha subito danneggiamenti. Alessi aveva parlato di una “copia conforme all’originale”. Nel corso della riunione odierna, ci sono state valutazioni su questo punto ma alla fine è arrivato l’assenso. Il comitato inoltre ha aperto ad un ulteriore approfondimento per il progetto del nuovo ingresso dell’area archeologica di Caposoprano. Il sindaco, assente nel corso dell’incontro che era servito a varare il punto “ma per ragioni di impegni istituzionali”, ha perorato la via dell’ingresso a nord est, con l’eventuale esproprio delle aree adiacenti, così da assicurare più spazi ai bus che trasportano le comitive di turisti. Il comitato si era invece indirizzato sulla soluzione del nuovo ingresso a sud, sul lungomare. Indicazione che Greco non sostiene e lo ha ripetuto.