Strade pulite e controlli, Trainito: “Servono sempre e non solo per il Giro di Sicilia”

Gela. Strade ripulite e sottoposte a manutenzione e controlli a tappeto della polizia municipale. In poche ore, almeno lungo il percorso scelto per il transito della tappa ciclistica del Giro di Sicilia, si sono viste cose che in città non si riscontravano da mesi. Un’evidente discrepanza, che il presidente della commissione ambiente e sanità Rosario Trainito ha subito notato. La commissione, da mesi, denuncia la situazione di tante aree della città, che sono invase da rifiuti e vegetazione spontanea, in assenza di pulizia. Lunedì, la questione è stata affrontata con il sindaco Lucio Greco, con l’assessore Giuseppe Licata e con l’amministratore della Ghelas Francesco Trainito. Oggi, invece, in occasione del Giro, tutto è cambiato, anche se solo per poche ore. “Sono rimasto positivamente colpito dall’efficienza e dalla professionalità manifestata da Tekra e dal corpo di polizia municipale in occasione del tour ciclistico siciliano che è transitato in città. Sinceramente, vedere tante spazzatrici in funzione per la pulizia e tante volanti dei vigili in azione per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, mi inorgoglisce – dice Trainito – non sospettavo che la nostra città potesse contare su tanti mezzi e tanti uomini. Quando si dice, la forza dello sport. Personalmente, da uomo sportivo, tanta sollecitudine non può che farmi piacere, perché ritengo doveroso che un evento di questa portata venga adeguatamente onorato. Ma mi chiedo se sia corretto dedicare tanti sforzi e tanta attenzione solo a pochi eventi che servono da vetrina. Non sarebbe altrettanto corretto che questi sforzi e queste attenzioni ci fossero sempre, per rispettare le giuste esigenze della cittadinanza?”.