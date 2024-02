Nuove assunzioni per rafforzare la pulizia e interventi nelle rotatorie, ok dal cda della Srr4

Gela. Più operai per rafforzare il servizio rifiuti e di pulizia nelle periferie cittadine, in “uno stato di precarietà dovuto a numerosi anni di abbandono”, e in quelle degli altri Comuni dell’ambito. Il cda della Srr4, presieduto dal sindaco di Mazzarino Vincenzo Marino, ha autorizzato Impianti Srr ad avviare l’iter per almeno altre quindici assunzioni dal bacino di disponibilità provinciale. Andranno ad ampliare l’organico, per consentire alla società di effettuare interventi ancora più efficienti. La Srr4 va in direzione di una sorta di mutuo soccorso, soprattutto nel rapporto con l’amministrazione comunale gelese. Non a caso, c’è stato il via libera per gli interventi su rotatorie stradali, così come più volte chiesto dal sindaco Lucio Greco e dall’assessore Ivan Liardi. Il manager di Impianti Giovanna Picone attendeva appunto un’indicazione da Srr.