Strisce blu e parcheggi, individuata l’azienda: “Attendiamo di concludere l’affidamento”

L’azienda, in base al bando, dovrà versare un canone di concessione, nelle casse del municipio, e potrà mantenere l’affidamento per tre anni. L’ammontare complessivo si aggira intorno al milione di euro, calcolato su stime condotte dal comando della polizia municipale, attraverso una perizia redatta dal commissario Giampiero Occhipinti. Gli introiti, per anno, sono stati individuati in almeno 400 mila euro. Il servizio, negli ultimi anni, non ha mai garantito introiti consistenti e con la fase pandemica è stato sospeso a lungo. Tra i punti dell’affidamento, la presenza di almeno sei operatori, “tre per le aree A e B, uno per il parcheggio Arena, uno per rotazione del personale e un amministrativo”, era riportato nella perizia. Il servizio ricomprende il solo parcheggio Arena. Quello Caposoprano non è ancora nelle condizioni di poter essere pienamente in uso, a causa dei tanti danni.