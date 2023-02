“Su rifiuti nuovo salasso per la città”, Siragusa: “Impianti politicizzata? Greco dica da quali partiti”

Gela. “Sono il sindaco e l’amministrazione comunale che devono dare risposte ai cittadini. Sia sul servizio rifiuti che rispetto alla crisi finanziaria in atto, stiamo attendendo le loro decisioni. Se il sindaco non è in grado, lo dica”. Il segretario cittadino del Pd Guido Siragusa indica come “strumentali” le polemiche sollevate dall’avvocato Greco, che ieri ha rinnovato tutti i suoi forti dubbi sulla capacità dei vertici di Impianti Srr (la società del ciclo rifiuti) di avviare il nuovo servizio in città, attualmente ancora in proroga a Tekra. “In un momento così difficile, con almeno centotrenta lavoratori che attendono di capire quale sarà il loro destino occupazionale, si dovrebbero evitare polemiche che non servono a nulla e non servono alla città – aggiunge – come partito di opposizione non abbiamo mai lesinato critiche ad alcune scelte di Impianti. Quello che sta accadendo adesso, però, sta travalicando i limiti e il sindaco dovrebbe sapere che i cittadini hanno tutta la capacità di comprendere da che parte stia la ragione. Come si fa a prevedere un servizio senza un contratto?”. L’esponente dem, che nel corso della sua lunga esperienza all’assise civica ha anche fatto parte della commissione di indagine che si occupò proprio del servizio rifiuti, delinea uno scenario tutt’altro che favorevole. “Fino a qualche anno fa, si gridava allo scandolo quando non veniva approvato un piano economico finanziario da nove milioni di euro. Oggi, invece, siamo arrivati a quindici milioni. Ci sarà un aumento Tari di almeno il quaranta per cento, da sommare ai precedenti. In totale, con quest’amministrazione le tariffe sono lievitate forse anche ben oltre il cento per cento. Nel 2014, il Pef era di sette milioni di euro. Siamo davanti ad un salasso insopportabile mentre la città è sporca e da anni non si vede una spazzatrice in giro”, dice ancora Siragusa. Il segretario dem giudica “molto gravi” le dichiarazioni ieri rilasciate dal primo cittadino, che ha contestato i contenuti dell’audizione del manager di Impianti Srr, l’ingegnere Giovanna Picone, sentita dalle commissioni consiliari sviluppo economico, bilancio e ambiente, insieme al responsabile tecnico Grazia Cosentino.