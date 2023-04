“Su situazione finanziaria nulla da nascondere”, Greco: “Pronto a confrontarmi con le forze politiche”

Gela. “Non c’è nessuna pregiudiziale. Siamo sempre stati pronti a confrontarci con tutte le forze politiche e lo possiamo tranquillamente fare anche sulla crisi finanziaria in atto”. Il sindaco Lucio Greco apre ad un eventuale confronto con i gruppi politici, anche in vista del dibattitto consiliare sulla mozione di sfiducia, comunque in questa fase decisamente intrecciata con il destino finanziario dell’ente. Ieri, l’ex numero due della giunta, il civico Terenziano Di Stefano, ha spiegato che in una fase così delicata dovrebbe essere proprio il sindaco a riunire “la politica” anzitutto per spiegare l’effettiva situazione finanziaria dell’ente e “dare tempi precisi”. “Non c’è nulla da nascondere sulla situazione finanziaria – precisa l’avvocato – stiamo continuando a lavorare senza sosta. Il consiglio comunale viene costantemente informato. Ad ogni seduta, ci sono richieste che arrivano dai consiglieri. Io e il segretario generale abbiamo sempre risposto”. Greco non esclude un vero e proprio tavolo con le forze politiche, anche prima della seduta che servirà a discutere la mozione di sfiducia. “Ho parlato con il presidente del consiglio comunale – continua – stiamo valutando la convocazione di una capigruppo o di una riunione allargata a tutto il consiglio comunale e alle segreterie di partito. Non ho alcun problema a dialogare e a dare spiegazioni sul lavoro che stiamo facendo”. La mozione di sfiducia, firmata da dieci consiglieri, al momento non sembra avere un esito già scontato. Sulla carta, i numeri dell’opposizione ci sono tutti per chiudere anticipatamente l’esperienza amministrativa del primo cittadino e della sua giunta. Il borsino del pronostico, però, non è affatto univoco e ci sono forze politiche che prima di tutto vogliono valutare con attenzione la situazione finanziaria e l’evoluzione degli strumenti di bilancio. “Confrontiamoci in maniera seria e costruttiva – continua il sindaco – se servono approfondimenti, siamo disposti a farli. Penso che in una fase così difficile per il nostro ente, la priorità di tutti dovrebbe essere quella di uscire dalla crisi piuttosto che andare in aula a misurarsi sulla sfiducia. Ribadisco che questa amministrazione non ha contribuito al tracollo finanziario. Non siamo noi i responsabili del debito che si è accumulato nel tempo”.