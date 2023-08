Tagli “Patto per il sud”, Casciana: “Solo colpe di un’amministrazione incapace di gestire”

Gela. Il taglio dei finanziamenti per tre progetti di “Patto per il sud” non ha alcuna connessione con eventuali volontà politiche del governo regionale. Il capogruppo FdI Vincenzo Casciana allontana ogni ombra dall’operato dell’assessore alle infrastrutture e mobilità Alessandro Arico’, proprio di Fratelli d’Italia. “Solo per l’incapacità di gestione delle risorse e per l’inadeguatezza di questa amministrazione, sempre più inconcludente – dice Casciana – in entrambi i casi, emerge un quadro preoccupante”. Il consigliere parla di “una consolidata prassi” della giunta Greco. “Nonostante la disponibilità del governo dell’isola, l’assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità è stato costretto ad emettere tre decreti che definanziano altrettanti progetti del “Patto per il sud”, perché come da prassi consolidata da parte di questa amministrazione, non sono stati presentati nei termini di legge – aggiunge – tutto ciò segna un’ulteriore sconfitta per la nostra città. Abbiamo perso oltre sette milioni di euro destinati alla realizzazione di “Officina della gioventù” e dei lavori per il collegamento tra piazza Eleusi e la statale 115 e per la riqualificazione dell’area a nord del museo archeologico”. Il meloniano sintetizza riferendosi ad “un danno enorme” per la città.