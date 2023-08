Taglio fondi, Arico’: “Dalla giunta dichiarazioni sconclusionate per giustificare loro mancanze”

Ribadisce le ragioni dei tagli, da legare al mancato rispetto dei termini previsti per le gare. “Vale la pena ricordare ai distratti amministratori di Gela che il Comune non ha rispettato il termine perentorio del 31 dicembre 2022 per affidare i lavori e quindi ottenere la cosiddetta obbligazione giuridicamente vincolante relativa al finanziamento assegnato nel lontano 2017, cioè ben cinque anni prima”, continua. Esclude che ci sia stata una chiusura politica verso la giunta Greco e anzi rilancia. “Se dal Comune di Gela avessero contattato per tempo me oppure gli uffici dell’assessorato, gli avremmo potuto spiegare le procedure normative – dice ancora – note alle amministrazioni e che quindi avrebbero dovuto conoscere, per eventualmente trovare una soluzione”. Arico’ guida uno degli assessorati strategici per i finanziamenti e di certo sul fronte palermitano le valutazioni nette dell’amministrazione comunale non sono per nulla piaciute. Sui fondi si giocano partite importanti e lo dimostra l’intervento diretto dell’esponente meloniano che ribadisce la direttrice assunta dal partito locale, fortemente critica verso la gestione Greco.