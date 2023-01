Tempo prolungato e nuovi locali al Gioberti, la Solito riparte

La scuola nonostante i disagi del non avere un proprio istituto ha continuato a portare avanti non solo la classica didattica svolta all’interno delle classi, ma ha avviato diversi progetti che ha portato gli alunni in giro per la città, riscoprendo angoli del quartiere che spesso vengono dimenticati.

Questa situazione ha comportato diversi disagi sia alle famiglie che hanno dovuto organizzarsi per accompagnare i figli in istituti lontani dal proprio quartiere, sia agli esercenti della zona che hanno visto diminuire notevolmente i clienti, tanti di loro, dopo il duro colpo dato dal lockdown, sono tati costretti a chiudere.