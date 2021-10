Temporali e vento, ritrovato il corpo del 67enne disperso a Scordia, si cerca la moglie

Gela. Il Maltempo che si è abbattuto in Sicilia ha provocato danni enormi sia all’agricoltura sia alla viabilità. C’è anche un morto. E’ un uomo di 67 anni, scomparso ieri a Scordia, nel Catanese, insieme alla moglie di 54 che risulta ancora dispersa. Diverse auto sono state trascinate via dalla furia dell’acqua che ha trasformato le strade in fiumi in piena. La coppia si trovava sulla Sp 28 in contrada Ogliastro, a qualche chilometro dal centro catanese Scordia. A fare scattare l’allarme è stato un automobilista rimasto bloccato dentro la sua auto per la presenza di un fiume di acqua e fango in strada. Dopo essere stato salvato ha raccontato ai pompieri di aver visto una coppia scendere dalla propria auto ed essere travolta dalla furia di acqua e fango. Il corpo del 67enne è stato poi trovato in un agrumeto al confine con Lentini, a un paio di chilometri dalla zona della scomparsa, mentre si cerca ancora la donna.

A Gela un albero ha danneggiato un auto in via degli Appennini. A Caltanissetta, come ha ribadito il Sindaco Roberto Gambino, la situazione rimane “sotto controllo” ed è per questo che sono rimaste aperte attività, scuole e uffici pubblici. Nelle ultime 24 ore per il maltempo svolti dai vigili del fuoco 400 interventi in Sicilia e 180 in Calabria.