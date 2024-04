Terza Categoria, l’Amo Gela Dorica vince il titolo e approda in Seconda Categoria

Gela. Ha del clamoroso quanto successo nell’ultimo weekend in Terza Categoria. L’ASD Amo Gela Dorica vince il campionato all’ultima giornata, rimontando praticamente al fotofinish la capolista Caterinese, sconfitta inaspettatamente a Butera col punteggio di 3-2.

Gara pirotecnica invece per i bianconeri, vittoriosi in quel di Marianopoli col risultato di 7-3. La società cara al presidente Felice Mezzasalma, per altro centravanti e bomber della squadra, viene promossa nel campionato di Seconda Categoria, dopo una stagione di altissimo livello. Grande entusiasmo per la rosa bianconera, composta da giocatori d’esperienza noti nel panorama siciliano, su tutti Marco Comandatore, Francesco Italiano e lo stesso Felice Mezzasalma. Si è congratulato con la società gelese anche il Delegato Provinciale Giorgio Vitale.