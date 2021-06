Tornano la Ztl e l’isola pedonale sul lungomare, scattano i divieti

Gela. Entrano in vigore da oggi le regole per chi transita dal lungomare. Torna l’istituzione dell’area pedonale e la zona a traffico limitato con la corsia a sud e quella centrale utilizzate solo per il transito veicolare; quella a nord, invece, sarà riservata all’occupazione di suolo pubblico per le attività commerciali che ne hanno fatto o ne faranno richiesta. La delibera di giunta cui fare riferimento è quella del 4 maggio scorso, in virtù della quale, da questo momento in poi, per chi non rispetterà il regolamento e la viabilità, scatteranno le relative sanzioni.

Obiettivo del provvedimento il traffico in via Federico II, nel tratto di strada compreso tra la via Remo e la via Borsellino, mettendo a disposizione della collettività gelese tutti gli strumenti utili per migliorare la circolazione stradale e la vivibilità, con un ritorno positivo in termini di tutela della salute pubblica, di fruizione delle bellezze paesaggistiche e per incentivare la ripresa economica del settore commerciale, fortemente provato dalla crisi dovuta alla pandemia da Covid-19. L’area pedonale sarà attiva h24 fino al 20 settembre; dal 21 giugno e fino al 20 settembre, inoltre, sarà in vigore la ZTL, dalle 20 e sino alle 2 di ogni giorno.

All’interno della ZTL potranno circolare solo i veicoli adibiti a servizi di pronto soccorso, di emergenza e di pronto intervento, quelli per i servizi di pubblica utilità, i veicoli adibiti al servizio taxi e servizio di noleggio con conducente, purchè ne diano comunicazione scritta al Comando di Polizia Municipale almeno 3 ore prima del transito; i mezzi adibiti al trasporto di persone diversamente abili regolarmente autorizzati e i velocipedi.