Gravi incidenti e pericoli costanti in strada, Alabiso: “Collocare autovelox nelle zone più a rischio”

Una scelta che per il consigliere è quasi obbligata in zone dove è sempre più alto il tasso di incidenti e infrazioni. Così, richiama via Licata, il lungomare Federico II di Svevia, via Falcone e via Butera. Sarà poi l’amministrazione comunale a dover dare seguito. “La normativa attuale vieta l’uso dei dissi artificiali”, precisa Alabiso.