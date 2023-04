Trofeo Bmw, Emilio Damante si esalta a Vallelunga e conquista il secondo posto

Con un arrivo al fotofinish, Damante ha messo a bada Rossetti meritandosi gli elogi del suo team manager Giovanni Grasso: “Nel curvone Damante fa paura – commenta – E’ uno dei pochi che oggi, in pista, lo percorre in pieno. Sono contento per Emilio Damante, ha fatto un’ottima gara. All’esordio ha meritato la seconda posizione”.

In gara due Emilio Damante ha solo sfiorato il podio, chiudendo in quarta posizione. Posizione valida per scolpire il suo nome al secondo posto della classifica generale.

“In gara due ho pensato alla classifica – ammette Emilio Damante – Dopo due gare sono in seconda posizione. Mi è scappata una lacrima quando sono salito sul podio a Vallelunga. Mi sento in forma. Il prossimo appuntamento è per il 28 maggio quando il Trofeo Bmw “One cup series” farà tappa a Varano.