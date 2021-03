Troppe bare nella camera mortuaria, il Comune voleva utilizzare l’ex chiesa San Biagio

L’amministrazione intendeva ovviare anche utilizzando i locali dell’ex chiesetta San Biagio come locali temporanei per custodire i defunti in attesa di destinazione definitiva ma le autorizzazioni non sono arrivate. L’amministrazione comunale sta tentando di tamponare l’emergenza loculi con strutture prefabbricate, in attesa del nuovo piano per la realizzazione di altri spazi di sepoltura.

Oltre ai carabinieri al cimitero Farello si sono visti anche i poliziotti ma questa volta pare per una segnalazione di furti di materiale e arredi in alcune confraternite e monumentini.