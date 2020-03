Emergenza Coronavirus: Greco, “Due casi sospetti e riapre malattie infettive”

“L’Asp ha deciso di attuare percorsi differenziati per eventuali casi sospetti – ha proseguito – ma niente tende da campo per il pre-triage. Chi arriva dalle zone rosse o gialle deve obbligatoriamente comunicarlo al numero verde”. Il sindaco e l’amministrazione comunale continuano ad essere in stretto contatto con la prefettura. Come anticipato ieri, i mercati sono sospesi e gli interventi di sanificazione nelle scuole e negli uffici pubblici verranno rafforzati.

“Stiamo predisponendo attività di sanificazione, pulizia straordinaria anche di uffici comunali e scuole – ha detto il sindaco – Stiamo riorganizzando l’attività di sportello per il front office al Comune e ci scusiamo sin da adesso per eventuali disagi con i cittadini”.