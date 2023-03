Ue, Charles Michel “Al vertice Ucraina, economia e migranti”

BRUXELLES (ITALPRESS) – “Il Consiglio Europeo che si terrà a Bruxelles il 23 e 24 marzo inizierà giovedì alle 11.30 con il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres”. E’ quanto si legge nella lettera inviata ai leader europei dal presidente del Consiglio Ue Charles Michel. “Nel nostro incontro successivo, parleremo prima dell’Ucraina. All’inizio della riunione, il presidente Zelenskyy si unirà a noi in videoconferenza. Come sempre, ribadiremo il nostro fermo impegno ad assistere l’Ucraina”. “Discuteremo – aggiunge – anche della competitività a lungo termine dell’UE e dell’ulteriore approfondimento del mercato unico”. Per quanto riguarda l’energia “la nostra priorità continua ad essere quella di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento a prezzi accessibili. Discuteremo i modi per raggiungere questo obiettivo”. In occasione del Consiglio europeo di febbraio, “abbiamo incaricato il Consiglio e la Commissione di rivedere l’attuazione delle nostre conclusioni sulla migrazione. Il Presidente della Commissione e la Presidenza svedese ci offriranno quindi un breve resoconto sulla questione”.Venerdì 24 marzo si terrà l’eurosummit con con Christine Lagarde (Bce) e Paschal Donohoe (Eurogruppo).-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).